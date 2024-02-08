Uşak'ta bulundu! 10-16 milyon yaşında

Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Banaz Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanlık sahada çam (pinuxylon) cinsine ait fosil bulundu. Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ayrancı (Comburt) köyünün batısında yer alan Sümlüce mevkiinde orman yolu yapımı esnasında iş makineleri tarafından bulunan fosil, koruma altına alındı. Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selahattin Polat tarafından yapılan incelemeler ve Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesinde yapılan analizlerde, ağaç fosilinin Orta Miosen dönemine ait yani günümüzden 10-16 milyon yıl önceki jeolojik zamanına ait olduğu tespit edildi. Önemli bir kalıntı olarak kayıtlara geçen fosilin, çamgillere ait olduğu ve oluşumunda Elmadağ volkanizmasının etkisi olduğu ortaya çıkarıldı.

Ağaç fosilleri ile alakalı Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selahattin Polat, bulunan ağaç fosilleriyle alakalı bilgiler verdi. Doç. Dr. Selahattin Polat fosillerin nasıl bulunduğu hakkında bilgiler vererek, "2023 yılında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencilerimizden, Ayrancı köyü nüfusuna kayıtlı Onur Erdem tarafından bulundu. İş makineleri tarafından yol yapımı sırasında fosiller çıkartılarak yolun kenarında bulunuyor. Sonradan Onur Erdem olan öğrencimiz fosil olarak değerlendirerek bana haber verdi. İlgili yerlerden gerekli izinleri alarak fosilleri kontrol ederek numune aldık" şeklinde konuştu.

Ağaç fosilleşmesinin nasıl olduğunu ve yılı hakkında bilgi veren Polat, "Burada fosillerin oluşmasının en önemli sebebi Uşak'ın kuzeyinde Elmadağ Volkanı diye nitelendirdiğimiz bir volkanik kütlemiz var. Bu volkanik kütle 17 milyon yıl önce faaliyetine başlayarak bu volkandan çıkan volkan külü, volkan kumu ve çeşitli malzemeler bu ağaçların üzerine gelerek üzerini kapatıyor, kapattıktan sonrada fosilleşme olayı meydana geliyor" dedi.

"BU FOSİLLER BİZLERE 10 İLE 16 MİLYON YIL ÖNCE İKLİMİN NASIL OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Doç. Dr. Selahattin Polat, fosillerin bulunmasının o döneme ait coğrafi önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bu fosiller bizlere 10 ile 16 milyon yıl önce iklimin nasıl olduğunu gösteriyor; hangi ağaç türlerin burada yaşadığını bilebiliyoruz yani eski coğrafi özelliklerini bu fosiller sayesinde tespit edebiliyoruz. Bu fosillerin korunması gerekiyor, özellikle eğitim açısından çok önemli olan hususlardan birisi bu. Coğrafi, jeolojik, fen bilgisi, botanik ve biyolojik eğitim olarak önemli bir yere sahip. Bu önemli konulardan dolayı koruma altına alınarak belli bir yerde bunların muhafaza edilmesi gerekiyor" diye konuştu.