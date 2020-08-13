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Yaşam

Uşak'ta ender görülen İtecik Lalesi'nin yetiştiği alan koruma alanı ilan edildi

Uşak Valisi, şehirde ender görülen bir şakayık türünün yetiştiği 5 hektarlık alanın 'İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı' ilan edildiğini açıkladı.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 13:42 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 13:42
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Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yaptığı açıklamada, Kayağıl Köyü sınırları içindeki 1200 metre yüksekliğe sahip İtecik Tepesi'nde yetişen bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeğinin kente değer kattığını belirtti.

Halk arasında "İtecik Lalesi" olarak bilinen ve her yıl bahar aylarında açan çiçeğin koruma altında olduğunu anımsatan Kocabıyık, şu bilgileri verdi:

"Çiçeğin bulunduğu yaklaşık 5 hektar alan Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edildi. Bu çiçek, kayalık ve çalılık bir alanda görülmektedir. Bahar döneminde özel tedbirler alınarak korunan lalenin, patatese benzeyen yumruları toprağın 25-75 santimetre altında bulunuyor. Uşak’ta doğal olarak yalnızca bu alanda yetişen koruma altındaki lale, 10-15 gün süreyle çiçek veriyor."

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