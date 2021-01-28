Uşak'ta kar yağışı

Uşak'ta akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Uşak Belediyesi, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kent genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları başlattı.
Kar yağışının etkisiyle İzmir-Ankara kara yolunda zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.
Kara yolundaki Dikilitaş ve Hacı Kadem Kavşakları bölgesi kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanırken araçlar uzun kuyruk oluşturdu.
Tekrar trafiğe açılan yolda, polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağladı.