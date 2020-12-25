Uşak'ta otomobiller dereye yuvarlandı

AA 25 Aralık 2020 Cuma 00:06 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 00:06

Uşak'ın Banaz ilçesinde yarıştıkları iddia edilen 2 otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 31 Ağustos Mahallesi Banaz köyü yolunda yarış yaptıkları iddia edilen Ş.Ö. idaresindeki 20 KP 306 plakalı otomobil ile S. G. yönetimindeki 64 AAZ 972 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Kazada, sürücü S.G ile diğer otomobilde bulunan A. E, yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.