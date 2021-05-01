İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mayıs 2021 Cumartesi / 19 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
Yaşam

Uşak'ta polisler sokak hayvanlarını besledi

Uşak'ta polis ekipleri, tam kapanmada sokak hayvanlarını besledi.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 01:47 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 01:47
ABONE OL

Uşak'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği ekiplerince, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve İsmet Paşa Caddesi'nde sokak hayvanları için oluşturulan alanlara mama bırakıldı.

Ekipler ayrıca, kent genelinde sokak hayvanları için yapılmış kulübelerin bulunduğu alanlara da mama götürürken, polislerin bazı köpekleri elleriyle beslediği görüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.