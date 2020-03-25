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Yaşam

Üsküdar sahillerinde koronavirüs önlemi: Balık tutmak yasaklandı

Üsküdar'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda, ilçe sınırlarındaki sahillerde balık tutmak yasaklandı. Kararın ardından zabıta ekipleri sahilde denetim gerçekleştirdi.

İHA25 Mart 2020 Çarşamba 18:22 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:22
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Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda ilçedeki sahillerde balık tutmayı yasakladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de yasakla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Başkan Türkmen yaptığı paylaşımda, “Bu esnada balık da bollaşır, bereketlenir, daha güzel, sağlıklı günlerde tutarız Allah’ın izniyle. #evdekal” ifadelerine yer verdi.

Alınan kararı Üsküdarlılara duyurmak için sahile ‘Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda sahillerimizde balık tutmak yasaklanmıştır’ yazılı pankart asıldı.

Alınan kararın ardından Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri sahilde denetim gerçekleştirdi. Sahilde balık tutmaya gelen bir vatandaş, “Balık tutmaya geldim ama yasaklanmış. Toplu bir şekilde yasak olmasına ben de katılıyorum. Çünkü dip dibe balık tutmak zorunda kalıyoruz” dedi. 

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