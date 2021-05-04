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Yaşam

Üsküdar'da bir kişi giysi kutusuna düştü

Üsküdar'da giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı .

DHA04 Mayıs 2021 Salı 02:27 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 02:27
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Üsküdar'da giysi toplama kutusuna giren kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22:40 sıralarında Üsküdar, Harem İskelesi Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre giysi toplama kutusundaki giysileri almak için giren ismi öğrenilemeyen kişi tekrar çıkamadı. Yardım çağrılarını duyanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri de vatandaşı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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