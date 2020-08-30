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Yaşam

Üsküdar'da tehlikeli düğün konvoyu oluşturan 4 sürücüye ceza yağdı

Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye atan 4 sürücü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Araç sürücülerine ceza yağdı.

DHA30 Ağustos 2020 Pazar 20:33 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 20:33
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Üsküdar Çamlıca tünelinde düğün konvoyu görüntülerini inceleyen polis ekipleri sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından konvoy yapan 34 MP 4509 plakalı otomobil sürücüsü M.A., 34 MS 0253 plakalı otomobil sürücüsü M.M., 34 CSN 565 plakalı otomobil sürücüsü A.A.T.,34 CSU 361 plakalı otomobil sürücüsü H. A. yakaladı. 

Trafiği tehlikeye sokan dört sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Emniyet kemeri takmamak" ve "Trafik güvenliği ile ilgili yasaklara uymamak" maddelerinden her sürücüye ayrı ayrı 264 TL, toplamda bin 56 TL para cezası yazıldı. Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nu nedeniyle de her bir sürücüye ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi.

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