İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Mart 2021 Çarşamba / 19 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4353
  • EURO
    8,9792
  • ALTIN
    410.603
  • BIST100
    1531.05
Yaşam

Üsküdar'da tır dar olan sokakta sıkıştı

Üsküdar'da sürücüsünün navigasyonu takip ederek dar olan ara sokağa girdiği tır, sıkışarak mahsur kaldı.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 20:57 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 20:57
ABONE OL

Üsküdar'da girdiği ara sokakta sıkışan tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Eski Keresteciler Sokağa giren ve sürücüsünün ismi bilinmeyen Sırbistan plakalı tır, manevra yaptığı yerde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tırı bulunduğu yerden çıkarmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç getirilirken, sürücünün yardımıyla aracın dorse ve kupa kısmı ayrıldı.

Dorsenin sokaktan çıkarılması için çalışma başlatılırken, şoförün navigasyonu takip ederek sokağa girdiği öğrenildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, tırın sıkışması nedeniyle bir binada küçük çaplı hasar oluştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.