24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0243
  • 6,7554
  • 249.852
  • 87.528
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Üst düzey yöneticiliği bıraktı, bir anda tüm hayatını değiştirdi

Bodrum’da yıllarca üst düzey yöneticilik yapan üniversite mezunu kadın bir anda tüm hayatını değiştirerek boya ve badana işine girdi. Masa başı işlerinden sıkılarak aldığı radikal kararla boyacılık yapmaya başlayan Duru Tümer, ilçede 'Duru Usta' olarak tanınmaya başladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bodrum’da bulunan resmi ve özel kurumlarda yıllarca üst düzey yöneticilik ve halkla ilişkiler temsilciliği görevlerinde bulunan 42 yaşındaki Duru Tümer, bir gün aldığı kararla meslek değiştirdi. Üniversite mezunu olan Tümer, boya ve badana işine girdi. Eline boya fırçası alıp tulumunu giyen 1 çocuk annesi Tümer, Bodrum’da bulunan evleri boyamaya başladı. Zamanla işinde ustalaşan Tümer, ilçede 'Duru Usta' olarak tanınmaya başladı. 3 yıldır boyacılık yaparak geçimini sağlayan Duru Usta yaptığı işi geliştirerek şirket kurmayı başardı. İş ihtiyacı olan kadınlara da destek veren Tümer, boyadığı ve bakımını yaptığı evlerle de usta boyacılara taş çıkarttı.
 
Yıllarca masa başı işlerde çalışmaktan sıkıldığını ve bir gün aldığı radikal kararla boya ustası olmaya karar verdiğini belirten Tümer şu sözlere yer verdi: “Daha önce halkla ilişkiler görevi yaptım ama zamanla artık kendim bir şeyler yapmalıyım dedim. Bizim evde zaten tadilat işleri hep mevcuttu ve abimden el aldım. Onunla beraber başladım ve onun ustalarından çok şey öğrendim. İçimde de varmış ve sonrasında devam ettik.”

“ESKİ HAYATIMI ÖZLEMİYORUM”

Hayatın çok kolay olmadığını ifade eden Tümer, “Ben aynı zamanda anneyim. Hem kendi sorumluluğum hem de 13 yaşındaki çocuğumun sorumluluğu var. Beni en çok mutlu eden şey benimle gurur duyduğunu ve benim çok güçlü olduğumu söylemesi. Oğluma iyi bir rol model olduğumu düşünüyorum. Güzel bir hayatımız var bu şekilde. Eskiyi ve eski hayatımızı özlemiyorum. Şu anki hayatımdan ve yaptığım işten büyük bir keyif alıyorum. Zaten eski hayatım beni şu anki hayatın içine soktu. Eski hayatıma teşekkür ediyorum ama özlemiyorum” dedi.

Binali Yıldırım öğrencilerin iftar davetini kırmadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

'Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz'

'Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz'

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Modern bir ruh katılmış 10 muhteşem klasik araba

Modern bir ruh katılmış 10 muhteşem klasik araba

Ordu'da heyelan

Ordu'da heyelan

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA