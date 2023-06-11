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Yaşam

Üst kat komşusunun astığı satılık ilanını, mahkeme kararıyla kaldırttı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin dairesinin balkonuna astığı, komşularından şikayetçi olduğunu öne sürdüğü satılık ilanı, alt komşusu tarafından mahkeme kararıyla kaldırtıldı.

AA11 Haziran 2023 Pazar 15:34 - Güncelleme:
Üst kat komşusunun astığı satılık ilanını, mahkeme kararıyla kaldırttı
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Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ö.Ş, bir yıldır oturduğu evini mart ayında komşularının gürültü yaptığı iddiasıyla satışa çıkartarak, balkonuna "Satılık, alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" yazılı ilan astı.

Ö.Ş'nin alt komşusu A.K. de ilanın kaldırılması için avukatı aracılığıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başsavcılığın talebi üzerine Çorlu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, balkon camına asılı ilanı, "kişilerin huzur ve sükunu bozma" suçu yönünden soruşturmaya konu olacak suç eşyası olarak değerlendirerek kaldırılmasına karar verdi.

A.K, ifadesinde, üst komşusunun balkonuna böyle bir yazı yazdığını gördüğünde çok üzüldüğünü belirtti.

4 yıldan beri aynı sitede yaşadığını ve hiç kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını ifade eden A.K, komşusunun astığı ilanın mahkeme kararı ile polis eşliğinde indirildiğini, hukuki mücadelesine devam edeceğini kaydetti.

Ö.Ş. ise ilanı evini satmak için astığını, kişilerin huzuru bozacak herhangi bir şey yazmadığını iddia etti.

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