Yaşam

Usta oyuncu Ali Tutal'dan korkutan haber

Birçok film ve dizide rol alan usta oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen oyuncunun hayati riskinin devam ettiği belirtildi.

27 Ocak 2026 Salı 14:05
Usta oyuncu Ali Tutal'dan korkutan haber
Evinde beyin kanaması geçiren 76 yaşındaki Ali Tutal, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Entübe edilen oyuncunun hayati riskinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Usta oyuncu, mart ayında da kalp krizi geçirmiş ve bir süre tedavi görmüştü.

Film-San Vakfının sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, "Sanatçı dostumuz Ali Tutal'a acil şifalar diliyoruz." denildi.

Diyarbakır doğumlu Ali Tutal, sinema dünyasında birçok eserde yer aldı. Kariyerine 1976'da "İzin" adlı filmle adım atan sanatçı, bugüne kadar 50'nin üzerinde filmde ve birçok TV dizisinde oynadı.

