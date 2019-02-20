Üvey baba dayağı minik Esma’yı öldürdü

Geçen yıl 27 Kasım’da üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, hastaneye kaldırıldı. Vücudunun 8 yerinde darp izine rastlanan, kafatasında 2 çatlak oluştuğu tespit edilen minik Esma, tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde 84 gündür tedavisi süren Esma Asel, dün doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.