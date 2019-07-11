Uyarı üstüne uyarı gelmişti! İstanbul'da sağanak
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.
- DHA
İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağmur, bir çok vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Kimi bulduğu poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı, kimi ise bir parça kartonla ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.
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