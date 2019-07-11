Uyarı üstüne uyarı gelmişti! İstanbul'da sağanak

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağmur, bir çok vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Kimi bulduğu poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı, kimi ise bir parça kartonla ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.