Uyurgezer genç ölümden böyle döndü! İşte o anlar...

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5964
  • 6,2514
  • 272.619
  • 97109.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Şişli'de 16 yaşındaki bir genç apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü. Mucize eseri düştükten hemen sonra kalkarak, karşı apartmana koşan genç pencereden içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Şişli'de meydana geldi. Uyurgezer olduğu belirtilen 16 yaşındaki Rıza Buğra S. apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden düştü. 
 
 
Elektrik tellerine takılarak, park halindeki otomobilin üzerine düşen genç, daha sonra koşarak yolun karşısındaki apartmana pencereden girdi. Gencin düştüğünü gören ailesi ve komşuları büyük korku ve panik yaşadı. Olayın ardından sokakta hareketlilik yaşandı. Girdiği komşunun evinde kendine gelen Rıza Buğra S. otomobille en yakın hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kırıklar olan Rıza Buğra S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiltere-İran arasındaki 'tanker' krizinde yeni gelişme

İngiltere-İran arasındaki 'tanker' krizinde yeni gelişme

Kandil’den bir vahşi infaz daha: 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler

Kandil’den bir vahşi infaz daha: 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler

Kanser tedavisinde heyecanlandıran keşif!

Kanser tedavisinde heyecanlandıran keşif!

Ekonomiden sevindirici haber: Milyarlarca dolar fazla verdi

Ekonomiden sevindirici haber: Milyarlarca dolar fazla verdi

Terör örgütüne ağır darbe vurulan operasyonun detayları ortaya çıktı

Terör örgütüne ağır darbe vurulan operasyonun detayları ortaya çıktı

Dünya tarihinin en zeki insanları

Dünya tarihinin en zeki insanları

Ekonomideki yeni reformlarla ilgili önemli açıklama: Can suyu olacak

Ekonomideki yeni reformlarla ilgili önemli açıklama: Can suyu olacak

Uyurgezer genç ölümden böyle döndü! İşte o anlar...

Uyurgezer genç ölümden böyle döndü! İşte o anlar...
 

POPÜLER HABERLER

Görenler şaşkına döndü! Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu kamerada

Görenler şaşkına döndü! Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu kamerada

Süper Kupa maçından renkli görüntüler

Süper Kupa maçından renkli görüntüler

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler

Dünya tarihinin en zeki insanları

Dünya tarihinin en zeki insanları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA