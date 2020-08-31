İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2020 Pazartesi / 12 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3645
  • EURO
    8,8106
  • ALTIN
    465.818
  • BIST100
    1078.61
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 22 şüpheli tutuklandı
Yaşam

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 22 şüpheli tutuklandı

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliden 22'si tutuklandı.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:12 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:12
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişi ve sokak satıcılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İl genelinde 10 ayrı adrese yapılan operasyonda 35 kişi yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda 70 gram eroin, 124 gram metamfetamin, 55 gram esrar, 35 Hint keneviri, 41 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 360 lira para, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı. 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.