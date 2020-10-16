Uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

AA 16 Ekim 2020 Cuma 23:13 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 23:13

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul ilinden sevkiyat yaptığı düşünülen İ.Ö yönetimindeki aracı takip ederek, Anadolu Otoyolu Düzce gişelerinde durdurdu.

Söz konusu otomobilde yapılan aramada, pet şişelere konulmuş 35 litre sahte içki ve aracın farklı noktalarına gizlenmiş 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücü İ.Ö. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.