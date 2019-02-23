Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Müslüman aktivist Malcolm X’in mezarı başında öğle saatlerinde anma töreni düzenledi. İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen anma töreninde Malcolm X’in mezarına çiçekler bırakıldı, dualar edildi. TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, burada yaptığı konuşmada, ‘Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek yürek yeter’ diyen Malcolm X’in insan hakları mücadelesi sürecinde ABD’de milyonların kalbinde yer edindiğini vurgulayarak, Malcolm X’in hapishaneden Müslüman bir insan hakları savunuculuğuna uzanan hayat hikayesini anlattı. Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz da ‘’Babamın hepimize miras bıraktığı barış, eşitlik ve özgürlük görüşünü yad etmek için buradayız” diye konuştu. Malcolm X, 21 Şubat 1965’te Harlem’de konuşma yaparken vurularak öldürüldü.

ABD’de ırkçılığa baş kaldıran iki cesur yürek: Muhammed Ali ve Malcolm X (sağda) iki yakın dosttu.