İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2339
  • EURO
    53,1278
  • ALTIN
    6805
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Üzerinde durulan iddia! 2 kardeşin ölümünde bilinmezlik çözülüyor
Yaşam

Üzerinde durulan iddia! 2 kardeşin ölümünde bilinmezlik çözülüyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi dün defnedilirken otopside alınan örnekler üzerinde yapılacak 'toksikolojik ve histopatolojik' inceleme sonrasında ölüm nedenlerinin belirlenmesi bekleniyor.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 11:22 - Güncelleme:
Üzerinde durulan iddia! 2 kardeşin ölümünde bilinmezlik çözülüyor
ABONE OL

Olay, önceki gece Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) ile 1 Mayıs'ta memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi. Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hamile annenin yoğun bakımda, babanın ise gözleme alınarak tedavisine devam edildiği öğrenildi.

AFAD 'HAVA KALİTESİ VE ZEHİRLİ MADDE' TARAMASI YAPTI

Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 2 kardeşin naaşı ise dün Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na kılınan cenaze namazı sonrasında yan yana toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin'den gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri bölgede 'hava kalitesi ve zehirli madde' taraması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç detaylı şekilde incelendi. Uzman ekipler, özel ölçüm cihazlarıyla ortamda zehirli gaz ya da kimyasal bir madde bulunup bulunmadığını araştırdı.

BAYAT TAVUK ETİ ZEHİRLENMESİ

Tülü ailesinin yaşadığı olayla ilgili bayat tavuk eti zehirlenmesinden buğdayların ilaçlanmasına kadar birçok iddia ileri sürülürken, kesin nedenin otopside alınan örnekler üzerine yapılacak inceleme ile belirleneceği bildirildi. Çocukların kesin ölüm nedeninin alınan örnekler üzerinde toksikolojik ve histopatolojik inceleme sonucunda belirleneceği, laboratuvar incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

Toksikolojik incelemenin vücutta bulunan kimyasal maddelerin, ilaçların, zehirlerin veya çeşitli yabancı maddelerin tespit edilmesi süreci olduğu, vücut dokularının ve hücrelerinin mikroskop altında detaylı incelenmesine ise histopatolojik inceleme denildiği kaydedildi.

Anamur Başsavcılığı'nın soruşturmayı titizlikle yürüttüğü her ihtimali değerlendirdiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.