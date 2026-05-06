Olay, önceki gece Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) ile 1 Mayıs'ta memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi. Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hamile annenin yoğun bakımda, babanın ise gözleme alınarak tedavisine devam edildiği öğrenildi.

AFAD 'HAVA KALİTESİ VE ZEHİRLİ MADDE' TARAMASI YAPTI

Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 2 kardeşin naaşı ise dün Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na kılınan cenaze namazı sonrasında yan yana toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin'den gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri bölgede 'hava kalitesi ve zehirli madde' taraması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç detaylı şekilde incelendi. Uzman ekipler, özel ölçüm cihazlarıyla ortamda zehirli gaz ya da kimyasal bir madde bulunup bulunmadığını araştırdı.

BAYAT TAVUK ETİ ZEHİRLENMESİ

Tülü ailesinin yaşadığı olayla ilgili bayat tavuk eti zehirlenmesinden buğdayların ilaçlanmasına kadar birçok iddia ileri sürülürken, kesin nedenin otopside alınan örnekler üzerine yapılacak inceleme ile belirleneceği bildirildi. Çocukların kesin ölüm nedeninin alınan örnekler üzerinde toksikolojik ve histopatolojik inceleme sonucunda belirleneceği, laboratuvar incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

Toksikolojik incelemenin vücutta bulunan kimyasal maddelerin, ilaçların, zehirlerin veya çeşitli yabancı maddelerin tespit edilmesi süreci olduğu, vücut dokularının ve hücrelerinin mikroskop altında detaylı incelenmesine ise histopatolojik inceleme denildiği kaydedildi.

Anamur Başsavcılığı'nın soruşturmayı titizlikle yürüttüğü her ihtimali değerlendirdiği öğrenildi.