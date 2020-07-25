Uzman Onbaşı'nın hayatını kaybettiği kaza kamerada

DHA 25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:28 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:28

Kaza, 22 Temmuz sabahı Kuzey Marmara Otoyolu Demirciler gişelerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Uzman Onbaşı Erhan Uçar yönetimindeki 34 BIM 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerin beton bariyerlerine çarparak takla attı. İtfaiye tarafından otomobil içerisinde sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Uçar, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Uzman Onbaşı Erhan Uçar'ın hayatını kaybettiği trafik kazası gişelerde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Uçar'ın otomobilinin hızla gelerek beton bariyere çarptığı ve takla attıktan sonra sürüklendiği sırada alev alarak yanmaya başladığı görülüyor.