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Yaşam

Uzun süredir haber alınamıyordu! İş yerinde cansız bedeni bulundu

Erzincan'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi, bir iş yerinde ölü bulundu.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 12:28 - Güncelleme:
Uzun süredir haber alınamıyordu! İş yerinde cansız bedeni bulundu
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Yakınlarının ulaşamadığı A.K. (57) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İŞ YERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İş yerine giren ekipler, A.K'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince iş yerinde inceleme yapılırken, A.K'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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