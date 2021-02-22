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Yaşam

Vahşet! Köpeklerine 20 kediyi boğdurtmuş

Balıkesir'de köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

AA22 Şubat 2021 Pazartesi 08:17 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 08:17
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, beslediği köpeklere 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 17 yaşındaki A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Nöbetçi hakimlik, A.K'nin Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevkine karar verdi.

Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ceyda Uzunkaya, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konuyu yaklaşık bir aydır takip ettiklerini söyledi.

Uzunkaya, "Pazartesi tedavi süreci başlayacak ama o sürece kadar bir canımızı daha yitirmemek için burada kamuoyu oluşturup tüm hayvanseverler toplandık." dedi.

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