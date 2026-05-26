Vahşette kan donduran detaylar! Katilin cebinden itiraf notu çıktı

Kocaeli'de iş insanı Geylani Yenigün'ü evinde öldürdükten sonra intihar eden Uğur Öz'ün, cinayette kullandığı silahı bir gün önce emanet aldığı ortaya çıktı. Piyasaya yaklaşık 300 milyon lira borcu olduğu ve ciddi bir kriz yaşadığı öne sürülen Öz'ün, daha önce 15 milyon lira borç aldığı Yenigün'den yeniden para istediği, olumsuz yanıt alınca da cebine koyduğu itiraf notuyla cinayeti işlediği belirlendi.

IHA26 Mayıs 2026 Salı 14:47 - Güncelleme:
Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'taki sitede 23 Mayıs'ta meydana gelen cinayet ve intihar olayına ilişkin soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Olay günü Geylani Yenigün (44), ailesiyle kahvaltıya gitmek üzere hazırlandığı sırada arkadaşı Uğur Öz (41) evine geldi. Yenigün, konuşmak isteyen Öz ile yalnız kalabilmek için ailesini arabaya gönderdi. İddiaya göre, daha önce Yenigün'den 15 milyon lira borç alan Öz, bu görüşmede yeniden borç para talebinde bulundu. Yenigün'ün, eski borcun ödenmemesi nedeniyle bu talebi reddetmesi üzerine tartışma çıktı.

TABANCAYI BİR GÜN ÖNCE TEMİN ETMİŞ

Tartışmanın büyümesiyle Uğur Öz, olaydan bir gün önce bir başka arkadaşından emanet aldığı öğrenilen tabancayla Yenigün'e ateş ederek dışarı çıktı. Silah sesleri üzerine eve koşan ailesi, Yenigün'ü kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yenigün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından sitenin bahçesinde Uğur Öz, cinayette kullandığı silahla hayatına son verdi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, cebinde cinayeti neden işlediğine dair itirafların yer aldığı bir not bulundu. Yapılan araştırmalarda, Uğur Öz'ün Yenigün'e olan 15 milyon liralık borcunun yanı sıra piyasaya toplam 300 milyon lira borcu bulunduğu, başladığı villa inşaatlarının yarım kaldığı ve ciddi bir borç batağında olduğu iddia edildi.

GEYLANİ YENİGÜN, ÖZ'ÜN NİKAH ŞAHİDİYDİ

Kimya, eğlence ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarının yanı sıra yerel bir gazetenin de ortağı olan 2 çocuk babası Geylani Yenigün'ün, kendisini hayattan koparan Uğur Öz'ün 2025 yılı aralık ayında kıyılan nikahında şahitlik yaptığı ortaya çıkmıştı. Yenigün, geçtiğimiz mart ayında MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu'na girerek Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

Ticari hayatına 2015'te gayrimenkul ve otomotiv sektörüyle giren, ardından inşaat ile eğlence sektörlerine yönelen Öz'ün ise 28 Mayıs 2023 tarihinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını tabancayla ateş ederek yaraladığı da biliniyordu.

Olayla ilgili soruşturmanın gizli yürütüldüğü de öğrenildi.

