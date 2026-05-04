Yaşam

Vali Gül'den ''tartışmasız önceliğimiz'' vurgusu! İstanbul'da başıboş köpek sorununa neşter

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki sahipsiz hayvanların yüzde 46'sının toplandığını, kalanların da toplatılacağını bildirdi. 'Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir' diyen Vali Gül, sokaklarda sahipsiz köpeğin bulunmayacağının altını çizdi.

4 Mayıs 2026 Pazartesi 11:23
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının bir tercih değil, açık bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Aşırı yaklaşımların çözüm olmadığını aktaran Gül, "Ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir, sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul'da sahipsiz hayvanların yüzde 46'sı toplanmıştır, kalanların tamamı da toplanacaktır." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ TARTIŞMASIZ ÖNCELİĞİMİZ"

Vali Gül, sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir. Kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir."

  • istanbul
  • başıboş köpek
  • sahipsiz
  • barınak
  • davut gül

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir.