Yaşam

Valilik uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul Valiliği, kentte yarın etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

6 Aralık 2025 Cumartesi 14:48
Valilik uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor
ABONE OL

İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde beklenen sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.

METEOROLOJİ'NİN UYARISI HATIRLATILDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

