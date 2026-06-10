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Yaşam

Valilikten açıklama geldi! Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Ağrı Valiliği, Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü, idari inceleme için müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 16:36 - Güncelleme:
Valilikten açıklama geldi! Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Ağrı Valiliği yazılı basın açıklaması yaptı.

KOPARAN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİNİN TESPİT EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Haziran 2026 tarihinde öğretmenden haber alınamadığı yönündeki ihbar üzerine ekipler tarafından gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı, yürütülen çalışmalar sonucunda Koparan'ın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayın intihar olarak değerlendirildiği belirtilerek, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma sürecinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

SORUŞTURMA VE İNCELEMELER DEVAM EDİLİYOR

Valilik talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konunun idari yönden incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, soruşturma ve incelemeler sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, olayla ilgili iddialarda adı geçen okul müdürü M.İ.'nin müdürlük görevinden alındığı, başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.

  • Irmak Ayşe Koparan
  • Ağrı Valiliği
  • Anasınıfı öğretmeni

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