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Yaşam

Van gölünde kuraklık tehlikesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesine bağlı olarak sazlık alanların tehlikeye girdiğini belirtti.

IHA7 Mayıs 2023 Pazar 02:36 - Güncelleme:
Van gölünde kuraklık tehlikesi
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Van'ın Erciş, Muradiye, Tuşba ve son olarak da İpekyolu ilçelerinde birçok kuş türünün yaşam alanı olan sazlık alanlarda büyük çaplı yangınlar meydana geldi. Meydana gelen yangınlarda çeşitli türlerdeki kuşlar telef oldu. Son olarak İpekyolu ilçe sınırlarında 250 kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü sazlığında çıkan yangın korkuttu.

"YANGINLAR GENELLİKLE İNSAN ELİYLE OLUR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, sulak alanların tabiatın rahimleri olduğunu belirtti.

Ekolojik dengede sazlık alanların kritik yerler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aslan;

"Sulak alanlar aslında bataklık gibi görünse de biyolojik arıtma tesisleridir. Göl ve barajlara dökülen sular burada arıtılıyor. Bu şekilde bazı zehirli maddeleri de tutarlar. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesine bağlı olarak sazlık alanları karaya çıkar. Ortaya çıkan sazlıklarda yangın olduğu zaman da büyük bir miktarı etkiler. Bu yangınlar genellikle insan eliyle olur ama bazen de elektrik ve çeşitli sebeplere bağlı olabilir. Van Gölü Havzası'nda farklı noktalarda meydana gelen yangınlar bu alanları tahrip ediyor. Buna bağlı olarak burada yuva yaparak yaşayan ve üreyen hayvanlar da etkilenmektedir. Dik kuyruk gibi nesli tükenme tehlikesi olan hayvanların üreme yerleri de bellidir. Bu durum bu kuşların buradan göç etmesine ve başka yerlerde üremesine neden olacaktır" dedi.

"ACİL ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKİYOR"

Özellikle Erçek Gölü'ndeki sazlık alanların kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Aslan;

"Erçek Gölü sazlık alanları en çok kuşun ürediği ve misafir edildiği alanlardır. Buraya çok sayıda flamingo 'allı turna' da gelmektedir. Bizler burayı yok edersek artık allı turnalar selam getirmez. Allı turnanın selam getirmediği bir yerde börtü böcek ve hayat da olmaz. Buraları en kısa zamanda gelecek nesillere aktarmak için acil önlemlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.

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