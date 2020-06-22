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Yaşam

Van'da ağırlıkları 3 kilograma ulaşan mantarlar ilgi çekiyor

Van'ın Saray ilçesine bağlı Beyarslan Mahallesi'nde ağırlıkları 3 kilograma ulaşan mantarlar görenleri şaşırtıyor.

AA22 Haziran 2020 Pazartesi 20:35 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 20:35
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Köyün kırsal kesimlerinde yetişen kunkor mantarları, büyüklükleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

3 kilogramı bulan mantarları toplayan kişiler, ilçe merkezinde satarak kazanç elde ediyor.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Karaaslan, kunkor mantarlarının bölgedeki dağların eteklerinde yetiştiğini söyledi.

Yıllardır mantar toplamasına rağmen ilk kez bu kadar büyük mantarlarla karşılaştığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Doğada yetişen mantarların tadına doyum olmuyor. Yağmurun ardından açan güneşle mantar bereketi yaşanıyor. Mantar toplamak için doğaya çıkanlar evlerine çuvallarla dönüyor. Topladığım mantarları görenler en az benim kadar şaşırıyor. Yağmurun yoğun olduğu yıllarda daha çok çıkıyor."

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