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Yaşam

Van'da akılalmaz olay! Cep telefonu için geri geri giderken ölümden döndüler

Van'ın Bahçesaray ilçesinde unutulan cep telefonunu almak için geri geri giden otomobil kontrolden çıkarak çaya düştü. Olay sonucu 4 kişi yaralandı.

IHA05 Temmuz 2020 Pazar 15:37 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 15:37
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Alınan bilgilere göre kaza, Bahçesaray Çayı’nın çıkış bölgesinde meydana geldi. Piknik için geldikleri bölgeden ayrılırken unutulan cep telefonunu almak için geri geri giden sürücü T.Y. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak çaya düştü. Kazada sürücü ile A.Y., A.B. ve E.Y. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla çayın içerisindeki bir kayaya takılarak durabilen otomobilin içerisindekiler çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Çaydaki otomobil ise iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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