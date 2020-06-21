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Yaşam

Van'da kaçak avlanmış 5 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanmış 5 ton inci kefali ele geçirildi, kaçak avlanan kişiye 1700 lira idari para cezası verildi.

AA21 Haziran 2020 Pazar 11:01 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 11:02
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerince, Bendimahi, Deliçay ve Zilan Çayı'nda balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda kaçak olarak avlanmış 1 ton canlı, 4 ton ölü balık ile 16 ağ ele geçirildi. Canlı balıklar, ekiplerce yeniden suya salınırken telef olanlar imha edildi.

Kaçak avlanan kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 1700 lira para cezası uygulandı.

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