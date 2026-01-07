İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0574
  • EURO
    50,358
  • ALTIN
    6180.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Yaşam

Van'da Sibirya soğuğu: Gölet buz tuttu

Sibirya soğuklarının hakim olduğu Van'da Sıhke Göleti'nin yüzeyi tamamen dondu.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
Van'da Sibirya soğuğu: Gölet buz tuttu
ABONE OL

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu Sibirya soğukları, Van'da hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle birlikte, şehrin önemli su kaynaklarından biri olan Sıhke Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Soğuk havanın etkisiyle buzla kaplanan gölet, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

"GECE SICAKLIKLARI EKSİ 11 DERECE"

Dondurucu soğukların hakim olduğu Van'da termometreler gece eksi 11 dereceleri gösterdi. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tutarken, irili ufaklı dereler dondu. Meteoroloji yetkilileri, dondurucu soğukların hafta boyunca etkisini sürdüreceği konusunda uyardı.

  • sibirya
  • soğuk
  • gölet

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.