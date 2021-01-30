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Yaşam

Van'daki hastanın imdadına ambulans helikopterle ulaştı

Van'da kar nedeniyle yolu kapalı mezradaki hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 20:15 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 20:15
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Van'ın Gevaş ilçesinde yüksekten düşen 61 yaşındaki İsa Metin, yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin 3 bin 200 rakımlı Anaköy Mahallesi'ne bağlı Çığır mezrasında yüksekten düşerek yaralanan Metin'in yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması yüzünden Van'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi.

Mezraya ulaşan sağlık ekipleri, ilk tedavisini yaptıkları Metin'i helikoptere alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

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