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Yaşam

Van'daki yangın, karla söndürülmeye çalışıldı

Van'da, dükkanda yangın çıkarken, itfaiye ekibi gelene kadar söndürmek isteyenler de kürekler ve elleri ile alevlere kar attı. Yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürülürken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

DHA21 Ocak 2022 Cuma 17:00 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 17:00
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Erciş ilçesinde, saat 14.30 sıralarında, Ercan Bedir'e ait telefoncu dükkanında kapalıyken yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada bölgede toplanan onlarca kişi, itfaiyeciler gelene kadar kürekler ve elleri ile alevlere kar atarak, söndürmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı dükkan ise kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı ve yaralanma yok

Esnaftan Tanju Coşkun, dükkanın önüne geldiğinde dumanların yükseldiğini gördüğünü ve hemen arkadaşını aradığını söyledi. Coşkun, arkadaşının su parası ödemek için belediyeye gittiğini öğrenince camı kırıp, içeri girmeye çalıştığını belirtti. Camı kırdığında ise alevlerin yükseldiğini anlatan Coşkun, "Arkadaşımın hiçbir malzemesi kalmadı, kül olup gitti. Çok şükür, can kaybı veya yaralanma yok. Vatandaşlarla birlikte itfaiye ekipleri yangını söndürdü" dedi.

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