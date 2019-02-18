Van'ın Saray ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'ın Saray ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin saatini 19.31 olarak duyurdu.
- İHA
Van'ın Saray ilçesinde 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, yerin 5.0 kilometre altında meydana gelen depremin saati 19.31 olarak açıklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.