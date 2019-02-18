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Van'ın Saray ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'ın Saray ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin saatini 19.31 olarak duyurdu.

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Van'ın Saray ilçesinde 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, yerin 5.0 kilometre altında meydana gelen depremin saati 19.31 olarak açıklandı.

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