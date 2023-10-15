İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Vanlı kadınlar topladıkları cevizleri yurdun dört bir yanına gönderiyor
Yaşam

Vanlı kadınlar topladıkları cevizleri yurdun dört bir yanına gönderiyor

Vanlı kadınlar, dağların eteklerinden topladıkları cevizi Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Mersin, Batman, Antalya, Isparta ve Adana başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

AA15 Ekim 2023 Pazar 11:50 - Güncelleme:
Vanlı kadınlar topladıkları cevizleri yurdun dört bir yanına gönderiyor

HABERİN
GALERİSİ
ABONE OL
Van'ın Gevaş ilçesinde kurdukları Ahtamara Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen kadınlar, yüksek rakımlı bölgelerdeki ağaçlardan topladıkları cevizi yurdun dört bir yanına gönderiyor. Zorlu arazi şartlarında imece usulüyle topladıkları cevizi kabuklarından ayırarak evlerinin damında kurutan kadınlar, yaklaşık 500 ağaçtan elde ettikleri ortalama 2 ton cevizi sipariş üzerine Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Mersin, Batman, Antalya, Isparta ve Adana başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.