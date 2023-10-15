Vanlı kadınlar topladıkları cevizleri yurdun dört bir yanına gönderiyor

Van'ın Gevaş ilçesinde kurdukları Ahtamara Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen kadınlar, yüksek rakımlı bölgelerdeki ağaçlardan topladıkları cevizi yurdun dört bir yanına gönderiyor. Zorlu arazi şartlarında imece usulüyle topladıkları cevizi kabuklarından ayırarak evlerinin damında kurutan kadınlar, yaklaşık 500 ağaçtan elde ettikleri ortalama 2 ton cevizi sipariş üzerine Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Mersin, Batman, Antalya, Isparta ve Adana başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.