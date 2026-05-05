Vapurda kaybolup, ölü bulunmuştu! Kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurda çantasını bırakarak gizemli bir şekilde ortadan kaybolan 44 yaşındaki yabancı uyruklu kadının, güvenlik kameralarının çalışmadığı gemiden denize düştüğü tahmin edilirken; acı haber iki gün sonra Üsküdar açıklarından geldi. Kadının vapura binerken son görüntüleri ortaya çıktı.

5 Mayıs 2026 Salı 16:26
Olay, 2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nce, 2 Mayıs tarihi saat 22.04 sıralarında bir şahsın kayıp olduğu ve en son Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu gemisinde bulunduğunun belirlenmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Gemi ve iskelelerde yapılan incelemelerde; kimlik bilgileri belirlenen M.H. (44) isimli kadın şahsın saat 20.20'de Kadıköy iskelesinde bulunan turnikeden geçerek vapura bindiği; yolcu gemisinin Beşiktaş iskelesine varış yaptığında şahsın kayıp olduğu belirlendi. Çantasını olay yerinde bırakarak kaybolan şahsa ait bir çanta ise muhafaza altına alındı.

Elde edilen görüntülerin kayıp şahsın kızı N.Y. (23) isimli şahsa izletilmesinin ardından, görüntülerdeki şahsın annesi olduğu teşhis edildi. Gemi içerisindeki kamera sistemlerinin ise 14 Nisan tarihinden itibaren çalışmadığı tespit edildi.

Kayıp şahsın bulunmasına yönelik yürütülen arama çalışmaları neticesinde şahsın cansız bedeni Üsküdar Selimiye açıklarında tespit edilirken, şahıs otopsi işlemleri için Haydarpaşa GATA'ya kaldırıldı. Öte yandan şahsın son görüldüğü anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde M.H.'nin Kadıköy vapuruna bindiği anlar yer aldı.

