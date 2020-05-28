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Yaşam

Vaşak önce ağaçta görülmüştü, şimdi pusuda görüntülendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ağaçta fotoğraflanan vaşak, bu sefer otların arasında pusuda iken görüntülendi. Vaşak kendisini görüntüleyenler ile göz göze geldikten sonra hızla kaçtı.

İHA28 Mayıs 2020 Perşembe 18:10 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:10
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, geçtiğimiz hafta içinde bir ağacın üzerinde fark edilerek fotoğrafı çekildi. Bugün ise, ilçeye bağlı Kavalcık köyü sınırlarında vaşağı hayvanlarını otlatan Alican Karul ve Sidar Havin tesadüf eseri fark etti. Otların arasında avlanmak için pusuya yatan vaşağın o anlarını cep telefonu ile görüntülendi. Otların arasında kalkan vaşak, kendisinin görüntüsünü çekenlerle göz göze geldikten sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

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