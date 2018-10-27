Vasip Şahin kimdir? Ankara’nın yeni valisi Vasip Şahin kaç yaşında nereli? soruların yanıtları merak konusu oldu. İstanbul'un eski valisi Vasip Şahin yeni kararnameyle Ankara Valisi olarak atandı. Ankaralı vatandaşlar Vasip Şahin'in hayatı hakkında detayları merak etmeye başladı. Yayınlanan kararnameyle birçok ilin valisi değişirken Ankara’nın valisi İstanbul’un eski valisi olan Vasip Şahin oldu. Vasip Şahin 1964 Bayburt doğumludur. Şahin birçok farklı ilde vali olarak çalışmış, 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren İstanbul valisi olarak görev yapmıştır. 27 Ekim tarihinde yayınlanan kararnameyle Ankara’ya vali olarak atanmıştır. 1964 yılında Bayburt’ta doğmuştur. Ortaokul ve Lise eğitimini Bayburt’ta tamamlamıştır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Vasip Şahin hayat hikayesi hakkında merak edilenler star.com.tr'de.

VASİP ŞAHİN KİMDİR? NERELİ?



Vasip Şahin 1964 Bayburt doğumludur. Şahin birçok farklı ilde vali olarak çalışmış, 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren İstanbul valisi olarak görev yapmıştır. 27 Ekim tarihinde yayınlanan kararnameyle Ankara’ya vali olarak atanmıştır.





1964 yılında Bayburt’ta doğmuştur. Ortaokul ve Lise eğitimini Bayburt’ta tamamlamıştır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.



Sırasıyla Küre, Pütürge kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, Mudurnu, Kızılcahamam kaymakamlıkları, Düzce Vali Yardımcılığı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü (2008-2010) yapmıştır. 11 Mayıs 2010 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Düzce Valisi olmuştur. 3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan valiler kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atanmıştır. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile İstanbul valisi olmuştur.