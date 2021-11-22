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Yaşam

Vatandaşlar, kırsal alanda buldu! Gerçek sonradan anlaşıldı

Doğada gözlerinin üstü deriyle örtülü olmasından dolayı ilgi çeken kör farenin (Spalax leucodon) toprağı kazma anı kameralara yansıdı.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 16:44 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:44
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Kente bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan vatandaşlar, kırsal alanda ne olduklarını bilmedikleri bir canlı buldu.

Bu canlıyı önce kirpi zanneden köylüler, bir süre sonra hayvanın gözlerinin olmadığını görünce kör fare olduğunu anladı.

Vatandaşlarca bunun üzerine serbest bırakılan kör farenin, toprağı kazıp içine saklanması çevredekilerce ilgiyle izlendi.

Kemirgenler ailesinden olan, bitki kökü ve böceklerle beslenen, toprağı kazarken oluşturduğu toprak kümeleriyle bilinen kör farenin bir süre sonra toprağın derinliklerine girerek gözden kaybolması Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.

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