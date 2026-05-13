İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4231
  • EURO
    53,2119
  • ALTIN
    6839.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Vatandaşlar seferber oldu: Karşıya geçmek isterken minibüsün altında kaldı
Yaşam

Vatandaşlar seferber oldu: Karşıya geçmek isterken minibüsün altında kaldı

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan B.A. isimli kadına minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan kadını, çevredeki insanlar minibüsü iterek çıkardı.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
Vatandaşlar seferber oldu: Karşıya geçmek isterken minibüsün altında kaldı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre kaza Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi mevkiinde yaşandı. B.A. (69) isimli kadın; yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada S.U. yönetimindeki 67 M 0139 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın, minibüsün tekerleğinin altında sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle olay yerine toplandı. Kalabalık, hep birlikte minibüsü iterek tekerleğin altında sıkışan B.A.'yı kurtarmayı başardı.

Kaza ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, minibüs şoförü S.U.'yu ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Sağ ayak üstünde kırık olan yaralı B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • kadına çarpma
  • kurtarma müdahalesi
  • minibüs kazası

ÖNERİLEN VİDEO

Organize şantaj ağına darbe: 2 milyon lirayla suçüstü yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.