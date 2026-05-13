Vatandaşlar seferber oldu: Karşıya geçmek isterken minibüsün altında kaldı

Edinilen bilgiye göre kaza Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi mevkiinde yaşandı. B.A. (69) isimli kadın; yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada S.U. yönetimindeki 67 M 0139 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın, minibüsün tekerleğinin altında sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle olay yerine toplandı. Kalabalık, hep birlikte minibüsü iterek tekerleğin altında sıkışan B.A.'yı kurtarmayı başardı.

Kaza ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, minibüs şoförü S.U.'yu ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Sağ ayak üstünde kırık olan yaralı B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.