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Yaşam

'Vefa Sosyal Destek Grubu' gönüllüleri Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

Kırklareli'nde Kovid-19 hastaları ve karantinadaki vatandaşların taleplerine göre yardım götüren 'Vefa Sosyal Destek Grubu' gönüllüleri Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

AA14 Eylül 2021 Salı 14:06 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 14:06
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İstasyon Caddesi'nde Türk Kızılay Kırklareli Şubesince düzenlenen kampanyada, Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'nde birçok gönüllü kan bağışlayabilmek için sıraya girdi.

Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grubu Saha Koordinatörü Berna Hüsman, AA muhabirine, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını, bu yüzden Türk Kızılayın düzenlediği kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

Çok sayıda gönüllünün kan bağışında bulunduğunu anlatan Hüsman, bağışlanan bir ünite kan ile insanların hayatlarının kurtulabildiğine dikkati çekti.

Hüsman, kan bağışı kampanyalarına katkı sağmaya devam edeceklerini bildirdi.

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