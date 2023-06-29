Vefat eden eşinden görevi devralan Tahir Dede bayrak nöbetini sürdürüyor

Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan ve Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu olan 80 yaşındaki Gülşen Öztepe ile eşi Seyit Tahir Öztepe, 38 yıldır evlerinin 150 metre ilerisindeki tepeye diktikleri Türk bayrağı için nöbet tutuyordu. Vatan sevgisi ve bayrağa olan saygısıyla tanınan Öztepe, tüm zorluklara karşı 38 yıldır evinin yanında bulunan ve 'Zirve Tepe' olarak adlandırılan noktada dalgalanan Türk bayrağı nöbetini tuttu.

Geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren ve 38 yıldır nöbet tuttuğu Türk bayrağının karşısında toprağa verilen Gültepe'nin eşi Seyit Tahir Öztepe, bu bayram tek başına bayrak nöbeti tutma hüznünü yaşadı. Sağ olduğu sürece Türk bayrağını dalgalandıracağını ifade eden Öztepe, 38 yıl boyunca eşi ile nöbet tuttuğu bayrak tepede, sevincini kutladığı kurşunların boş kovanlarını da hatıra olarak bıraktı.

"Hepimiz Türk bayrağını korumak zorundayız"

Yaşadığı sürece bu dağlarda Türk bayrağını indirmeyeceğini belirten Seyit Tahir Öztepe, "Bu bayrak burada 38 yıldır dalgalanıyor. Biz vatanımıza bağlıyız. Bu bayrak vatanın bayrağı ve bizim bayrağımızdır. Bizim kanımızdan oluştuğu için bunu korumak mecburiyetindeyim. Allah'ın izniyle biz sağ kaldığımız müddetçe bu bayrağı kimse elleyemez. Bu bayrak hiç kimsenin babasının malı değil. Türkiye Cumhuriyetinin malıdır, milletin malıdır. Bu vatanda bölünme diye bir şey yoktur. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu ay yıldız bayrağın altında toplanmışız ve ay yıldız bayrağı korumak zorundayız" dedi.

"Eşime yaşadığım sürece bu bayrak dalgalanacak sözünü verdim"

Bayrağın 1984 yılında tepeye dikildiğini belirten Gültepe, "Devlet büyüklerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız ve paşalarımız bize hep destek verdi. Bu bayrağı yıllar önce tepeye diktik. Bayrağa benden çok eşim sahip çıktı. Kimsenin dokunmasına izin vermedi. Eşimi bir sene oluyor kaybedeli. Devlet büyüklerimiz beni yalnız bırakmadı, acımı paylaştılar. Yaşadığım süre boyunca bu bayrak dalgalanacak. Bu görevi çocuklarım benden devralacak. Tehditlere hiçbir zaman boyun eğmedik. Eşim Türkiye sevdalısıydı. Her zaman bayrağa sahip çıkmamızı istedi. Onun vasiyetini yaşatmak için yaşadığım sürece yerine getireceğim. Ben de 38 yıl aradan sonra onsuz bu bayram bayrak nöbetini tutuyorum ve tutmaya da devam edeceğim. Onun olmamasının hüznünü yaşıyorum. Allah rahmet eylesin çok iyi bir kadındı, cesaretli bir kadındı. Ben ona söz verdim. Yaşadıkça bu bayrak ebediyen dalgalanacak" ifadelerini kullandı.