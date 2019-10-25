29 Ekim'e sayılı günler kala Vergi daireleri 28 Ekim'de açık mı? Vergi daireleri 28 Ekim'de kaça kadar açık olacak? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Vergi daireleri pazartesi günü açık olacak. GİB İnternet Sitesi Üzerinden Son Ödeme Saatleri de yayınlandı. İşte tüm merak edilenler..

VERGİ DAİRELERİ 28 EKİM'DE AÇIK MI?

Vergi Daireleri 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar açık bulundurulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra, 29 Ekim 2019 Salı günü ise tam gün resmî tatildir. Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi daireleri 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13:00' dan 17:00' a kadar açık bulundurulacaktır. Ayrıca 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir." denildi.

GİB İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SON ÖDEME SAATLERİ:

AKBANK T.A.Ş (*) 22:00

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*) 22:00

FİNANSBANK A.Ş. (*) 22:00

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*) 22:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*) 22:00

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*) 22:00

HSBC BANK A.Ş. 22:00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*) 22:00

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 22:00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 22:00

DENİZBANK A.Ş. (*) 22:00

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00

ODEA BANK A.Ş. (**) 22:00

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00