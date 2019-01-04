VGM burs sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018 - 2019 öğretim dönemi için yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül– 30 Ekim 2018 tarihleri arasında internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alındı. Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden gerçekleştirildi. Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçları erişime açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim sonuçlarını açıklarken site üzerinden, “yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam etmektedir.” Açıklamasında bulundu. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları VGM’nin internet sitesinin duyurular kısmından erişime açılacaktır. 2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

2017 yılına başvurular 30 Eylül’de sona ererken, başvurular 3 ay sonra açıklandı. VGM burs sonuçları, açıklanır açıklanmaz haber içeriğinde olacak.

Kurum tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılacan açıklamada, " 2018 – 2019 Eğitim Yılı burs başvurularımız sona ermiştir. Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirmelerine başlanmıştır. Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır. Tüm öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileriz." denilmiştir.

VGM burs başvuru sonuçları, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak. VGM burs başvuru sonuçları, Lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) açıklayacağı burs sonuçlarının ardından açıklanacak. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, bu burstan faydalanabilecek. Burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018 - 2019 öğretim dönemi için yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül– 30 Ekim 2018 tarihleri arasında internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alındı. Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için başvurular 2018 - 2019 öğretim dönemi için 17 Eylül – 17 Ekim 2018 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Halen burs almakta olan öğrencilerin tekrar burs başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

BURSLAR KAÇ AY ÖDENİYOR?

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılacaktır.

KİMLER VGM BURSU ALABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM Yükseköğrenim Bursu Başvuru formunu doldurabilmek için öncelikle forma giriş yapılmalıdır. Yükseköğrenim Burs Başvurusu Giriş Ekranına giriş yapmak için tıklayınız.

Giriş Ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfus Cüzdanı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

1- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

2- Giriş Ekranındaki alanların tamamında büyük/küçük harf duyarlılığı yoktur.

3- Doğum Tarihi alanı iki farklı şekilde doldurulabilir. - ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek giriş yapılabilir, - doğum tarihi alanının yanında yer alan takvime tıklanarak doğum tarihi seçilebilir,

4- Kimlik Türü alanında Nüfus Cüzdanı ya da Kimlik Kartı seçimi yapılarak, yapılan seçime göre kimlik türünde yazılı olan “Seri No” bilgisi girilmelidir. Seri numaralarda yer alan 0 (sıfır) ve O (büyük o harfi) ile 1 (bir) ise I (büyük ı harfi) ile karışabilmektedir. Seri numara girişlerinde bu duruma dikkat edilmelidir.

5- Giriş yapılmadan önce kişisel verilerin işlenmesi açıklama metni okunmalı ve onaylanmış olmalıdır. Kişisel verilerin işlenmesi açıklama metnini, başvuru giriş alanında güvenlik doğrulama alanı üstünde yer alan linke tıklayarak açabilir ve okuyabilirsiniz. Onaylama işlemini ise linkin yanında yer alan kutucuğu işaretleyerek yapabilirsiniz.

6- Güvenlik Kodu alanında “Ben Robot Değilim” tıklandıktan sonra açılan doğrulama ekranında görülen işlemler tamamlanmalı ve “DOĞRULA” butonuna basılmalıdır. Doğrulama ekranında doğru resimler seçilirse “Ben Robot Değilim” yanında yeşil çek işareti oluşur.

Eğer doğru resimler seçilmez ise siz doğru resimleri seçene kadar ekrandaki resimler yenilenecektir.

Emin olmadığınız resimleri doğrulama ekranının sağ alt köşesinde yer alan yenileme butonunu kullanarak değiştirmeniz mümkündür.

Doğrulama işlemini başarılı bir şekilde tamamlayıp 2 dakika içinde giriş butonuna basarak forma giriş yapılmazsa doğrulama işleminin baştan yapılması gerekir.

Giriş ekranındaki alanların tamamını doğru dolduran öğrenciler Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formuna giriş yapabileceklerdir. Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formu beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler,

1. Öğrencinin Nüfus Bilgileri

2. Öğrencinin Aile Bilgileri

3. Öğrencinin Okul Bilgileri

4. Öğrencinin Başvuru ve İletişim Bilgileri

5. Başvuru Onay’dır.

Bu adımların ardından başvuru formunu, aşağıdaki gibi “Seçilen Formatta Kaydet” üzerine tıklayarak pdf dosya formatında bilgisayarınıza kaydedebilir ya da yazdır butonuna basarak çıktısını alabilirsiniz.

ÖĞRENCİLER BURSLAR NASIL ÖDENECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.