VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları tüm burs başvurusunda bulunan adaylar tarafından merak ediliyor. VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte yükseköğrenim burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş arttı. Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine devam ediliyor. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitesi üzerinden yapılacak.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine devam ediliyor. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular VGM internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecek. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacak.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve açık kontenjanlarımız nispetinde burslandırmalar yapılmaktadır.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.