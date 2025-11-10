İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu belirledi.

İtfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan ve yaşadığı belirlenen erkek bebek, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) ve babasının ise M.G. (22) olduğu tespit edildi.

Anne E.Y. ve baba M.G. ile aynı dairede ikamet eden 2 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hamile olduğunu ailesinden gizleyen E.Y'nin, bebeği dün sabah saatlerinde banyoda doğurmasının ardından naylon torbaya ve poşete koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi.