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Yaşam

Vicdanları sızlatan görüntüler! Su içen kediyi ezerek öldürdü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir aracın su içen kediyi ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA7 Temmuz 2024 Pazar 08:24 - Güncelleme:
Vicdanları sızlatan görüntüler! Su içen kediyi ezerek öldürdü
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Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde seyir halde ilerleyen bir araç, su içen kediyi ezerek üstünden geçti.

Aracın evcil kediyi ezmesiyle acı çekerek öldüğü anlar ve sürücünün can çekişen hayvanı umursamadığı an kameraya an be an yansıdı.

Mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği olayda evcil kedinin sahiplerinin araç sürücüsünün tespit edilmesi amacıyla şikayetçi oldukları öğrenildi.

"KEDİ YOLUN KENARINDA BEKLERKEN ARAÇ HİÇ DURMADAN KEDİYİ EZİP GEÇİYOR"

İnsanların hayvanlara karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Akasya Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik, "Burada evcil kedi, araç çarpması sonucu ezilerek ölmüştü. Bu konu hakkında mahalle sakinlerimiz ve sürücülerimizden canlılara karşı daha duyarlı olmamızı istiyoruz. Güvenlik kamerasında ise; kedi yolun kenarında beklerken araç hiç durmadan kediyi ezip geçiyor. Belki kediyi alıp veterinere götürseydi kedinin hayatı kurtulabilirdi. Sonuç olarak o da bir can. İnsanların hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Onlarında can taşıdıklarını düşünmeleri gerekiyor. Her canlıya yapılan iyilik sevaptır. Bu konuda insanlarımızın daha sevgili, şefkatli ve merhametli davranmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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