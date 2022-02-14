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Yaşam

Vicdanları sızlatan olay! Kediyi tekmeleyerek metrelerce havaya uçurdular

Antalya'da iki gencin aynı anda tekmelediği kedi, uçarak yere düştü. Vicdanları sızlatan o anlar anbean kameralara yansıdı.

IHA14 Şubat 2022 Pazartesi 12:21 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:22
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Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde yaşanan bir olay hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, kaldırımda yürüyen iki genç önlerine gelen kediye aynı anda tekme vurdu. Metrelerce havalanan kedi daha sonra düştüğü yerden hızla uzaklaştı. İki genç ise yollarına devam etti. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bölgede hayvanları besleyen genç girişimci Besra Karaarslan, görüntüleri izlediğinde gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyledi.

Bir insanın acımadan kediye nasıl vurabildiğine inanamadığını dile getiren Karaarslan, "Hayvanlar artık eşya gibi değil, düzelttiler. Nasıl bir psikolojiyle insanlar bunu yaptı anlayamadım. Şok oldum. Giden kediye iki erkek şahıs tekme atıyor. O kedileri biz bölge esnafı olarak burada besliyoruz. Dükkanımızın içinde zaman geçiriyorlar. İnşallah aynısı o kedilere vuranların da başına gelir ve canları yanar. Tüm mahalleli o kedileri besliyor" dedi.

Kedileri besleyen mahalle sakinlerinden Meryem Demir de, "Biz o kedileri her gün besliyoruz. Şimdi kemik getireceğim. Bunlar ne istiyor hiç mi vicdanları merhameti yok. Yazık şuradaki hayvandan ne istiyorsunuz. Bunu yapanlar insan değil" diye konuştu.

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