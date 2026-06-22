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Yaşam

Vicdansızlık pes dedirtti: Caretta caretta yuvasının üzerinde mangal ateşi yaktılar

Antalya'nın Kumluca İlçesi Mavikent Mahallesi Sahilinde Caretta Caretta yuvalarında mangal ateşi yakıldı.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
Vicdansızlık pes dedirtti: Caretta caretta yuvasının üzerinde mangal ateşi yaktılar
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Mavikent Mahallesi Sahilinde kimliği kişi ya da kişiler tarafından Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanlarındaki yuvaların üzerinde mangal ateş yakıldı. Nesli tükenme tehlikesindeki Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanına bırakılan plastik atıklar, koruma kafeslerinde ateş yakılması mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

CARETTA CARETTA YUVASININ ÜZERİNDE MANGAL ATEŞİ YAKTILAR

Mavikent sahili çöp yığınları ve kaçak yakılan ateşler nedeniyle Caretta Carettala yumurtalarının zarar görebileceği ifade edildi. Mavikent sahilinde yaşananları gören bölge halkı ve çevreciler bu alanda acil önlem alınması için jandarma ekiplerine başvurdu. Jandarma ekipleri çevreye çöplerin bırakıldığı ve ateşin kim veya kimler tarafından yakıldığını belirlemek amacıyla araştırma ve inceleme çalışması başlattı.

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