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Yaşam

Vicdansızlık pes dedirtti! Caretta carettanın ayağına taş bağladılar

Caretta caretta, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde amatör balıkçılar tarafından ayağına bağlanan taştan kurtarıldı. Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen amatör balıkçı Ahmet Şahin, 'Vicdan sahibi bir insan bunu aklının ucuna bile getiremez' diyerek tepkisini dile getirdi.

İHA17 Haziran 2026 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
Vicdansızlık pes dedirtti! Caretta carettanın ayağına taş bağladılar
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve Haluk Turgut, denizde çırpınan bir caretta carettayı fark edince hemen harekete geçti. Ayağına kaldırım taşı bağlanarak denize bırakıldığı iddia edilen caretta carettayı kurtarmak için yaklaşık 2 saat mücadele eden ikili, örnek bir duyarlılık sergiledi.

Caretta carettanın ayağına bağlı olan taşı tutan ipi kesebilmek için uzun süre uğraşan Ahmet Şahin ve Haluk Turgut, zorlu çalışmanın ardından deniz kaplumbağasını kurtarmayı başardı. Yaşanan olaya tepki gösteren Ahmet Şahin, "Bunu yapan kişinin nasıl bir vicdan taşıdığını anlamak mümkün değil. Saatlerce uğraştık ama sonunda kurtarmayı başardık" dedi.

Ayağına bağlanan taşın bağlı olduğu ipten kurtarılan caretta caretta, daha sonra yeniden Ege Denizi'nin serin ve mavi sularına bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan deniz kaplumbağası bir süre sonra gözden kaybolurken, amatör balıkçılar Şahin ve Turgut'un örnek davranışı takdir topladı.

Amatör balıkçı Ahmet Şahin, gördükleri duruma inanamadıklarını belirterek olayı şöyle anlattı: "Sabah arkadaşımla balık avına çıktık. Bir tane hayvanın suda batıp çıktığını gördük ve yanına gittik. Hayvanı kurtarmayı denedik, yeterli ekipman olmadığı için biraz zorlandık ama en sonunda hayvanı yakalamayı başardık. Gördüğümüze inanamadık. Kaldırım taşını kasıtlı olarak hayvanın bacağına bağlayıp atmışlar. Vicdan sahibi bir insan bunu aklının ucuna bile getiremez. Hayvanın bacağındaki ipi keserek hayvanı kurtardık"

Caretta caretaların, diğer deniz canlılarının (balıklar gibi) aksine solungaçlara sahip olmadığı, akciğerleriyle hava soluduğu, bu nedenle oksijen almak için su yüzeyine çıkmaları, burun deliklerini kullanarak havayı içlerine çekmeleri ve ardından tekrar dalmaları gerekiyor.

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